Кардиолог Шугушев рассказал, как COVID-19 может повлиять на сердце

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Доктор медицинских наук, профессор Заурбек Шугушев, кардиолог, руководитель временного коронавирусного стационара «РЖД-Медицина», предупредил, что COVID-19 может стать причиной проблем с сердцем.
Кардиолог Шугушев рассказал, как COVID-19 может повлиять на сердце
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Коронавирусная инфекция может привести к миокардиту и стать причиной сердечной недостаточности, уточнил он в беседе с радио Sputnik.

«Коронавирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу. Одно из проявлений постковидного синдрома — когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесённого миокардита (воспаление сердечной мышцы. — RT). В этом случае пациент находится в том же состоянии, что и после обширного инфаркта», — сказал врач.

Действенный способ избежать поражения сердечной мышцы коронавирусом — прививка, подчеркнул Шугушев.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.

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