Психолог Дворкина рассказала, как войти в рабочий ритм после каникул

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина дала советы, как организовать рабочий процесс после праздников.

Так, в беседе с URA.RU специалист посоветовала не перегружать себя в первые дни после каникул.

«Во-вторых, (нужно. — RT) обеспечить себе достойный режим труда и отдыха. Каникулы — это хорошо, но нужно отдыхать и в течение дня, недели, месяца, вне зависимости от праздников. А также хорошо бы заранее запланировать себе что-то приятное, например, в первый рабочий день после праздников, зная, что дела дозировать не получится, наметить себе на вечер какое-то интересное дело», — добавила Дворкина.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.