Психолог Дворкина рассказала, как войти в рабочий ритм после каникул
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Так, в беседе с URA.RU специалист посоветовала не перегружать себя в первые дни после каникул.
«Во-вторых, (нужно. — RT) обеспечить себе достойный режим труда и отдыха. Каникулы — это хорошо, но нужно отдыхать и в течение дня, недели, месяца, вне зависимости от праздников. А также хорошо бы заранее запланировать себе что-то приятное, например, в первый рабочий день после праздников, зная, что дела дозировать не получится, наметить себе на вечер какое-то интересное дело», — добавила Дворкина.
Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.