В Роспотребнадзоре допустили рост случаев коронавируса после новогодних праздников
Об этом сообщает РИА Новости.
«К концу праздников... может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — заявил Хафизов.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».
Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.