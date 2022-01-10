В Роспотребнадзоре допустили рост случаев коронавируса после новогодних праздников

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что к окончанию новогодних выходных в России возможен рост числа случаев COVID-19 из-за распространения омикрон-штамма.

Об этом сообщает РИА Новости. «К концу праздников... может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — заявил Хафизов. Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон». Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.