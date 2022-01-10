Депутат Госдумы Нилов допустили введение штрафов за нарушение тишины в ночное время
Отмечается, что Нилов предлагает дополнить гл. 20 КоАП новой статьёй об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
По мнению Нилова, вопрос привлечения к административной ответственности за данное правонарушение должен быть решён на федеральном уровне.
В качестве примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышение допустимой громкости; ремонтные и строительные работы.
В связи с этим депутат предлагает ввести в КоАП административные штрафы: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.
«Мы предлагаем... предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности, — подытожил Нилов.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в соответствии с новым проектом КоАП штраф за нарушение тишины в ночное время составит от одной до двух тысяч рублей.