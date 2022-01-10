Депутат Госдумы Нилов допустили введение штрафов за нарушение тишины в ночное время

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил введение штрафов за нарушение тишины и покоя ночью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Отмечается, что Нилов предлагает дополнить гл. 20 КоАП новой статьёй об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

По мнению Нилова, вопрос привлечения к административной ответственности за данное правонарушение должен быть решён на федеральном уровне.

В качестве примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышение допустимой громкости; ремонтные и строительные работы.

В связи с этим депутат предлагает ввести в КоАП административные штрафы: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

«Мы предлагаем... предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности, — подытожил Нилов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в соответствии с новым проектом КоАП штраф за нарушение тишины в ночное время составит от одной до двух тысяч рублей.

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