Собянин внёс в Мосгордуму проект о штрафах за нарушение тишины автомобилистами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 8 сентября внёс в Мосгордуму пакет поправок к столичному и федеральному законодательству об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя автомобилистами и мотоциклистами в ночное время.

По словам Собянина, данная проблема «хорошо известна жителям многих районов Москвы».

«Отдельные «отмороженные» автомобилисты всю ночь напролёт гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — написал мэр Москвы в своём блоге, отметив, что его неоднократно просили принять меры.

В частности, Собянин предложил ввести запрет на использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Также он предложил в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5 тыс. рублей.

«Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с., то штраф будет ещё больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. сверху. Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10 тыс. рублей», — рассказал Собянин.

По его словам, для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л. с., а для грузовиков — с 250 л. с.

Также он предложил штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме — с помощью камер, оснащённых шумомерами.

При этом автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями предлагается помещать на спецстоянку до тех пор, пока владелец не вернёт глушитель в штатный режим.

Ранее Собянин сообщал о планах внести в Мосгордуму законопроект об ответственности за преднамеренное нарушение тишины владельцами автомобилей.