Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве могут увеличить в десять раз

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах внести в Мосгордуму законопроект об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, штраф предлагают увеличить в десять раз.
Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве могут увеличить в десять раз
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Необходимо... установить минимальный штраф — 5 тыс. рублей», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что штраф нужно привязать к мощности машины по аналогии с транспортным налогом.

Внесение проекта закона в Мосгордуму планируется в ближайшее время. На данный момент штраф за нарушение тишины автомобилистами составляет 500 рублей.

Мэр столицы также рассказал, что дополнительной мерой воздействия на нарушителей должна стать эвакуация их транспортных средств на штрафстоянку.

В июне депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал законопроект о соблюдении тишины в ночное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить