Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве могут увеличить в десять раз

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах внести в Мосгордуму законопроект об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, штраф предлагают увеличить в десять раз.

«Необходимо... установить минимальный штраф — 5 тыс. рублей», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что штраф нужно привязать к мощности машины по аналогии с транспортным налогом.

Внесение проекта закона в Мосгордуму планируется в ближайшее время. На данный момент штраф за нарушение тишины автомобилистами составляет 500 рублей.

Мэр столицы также рассказал, что дополнительной мерой воздействия на нарушителей должна стать эвакуация их транспортных средств на штрафстоянку.

В июне депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал законопроект о соблюдении тишины в ночное время.