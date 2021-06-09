В Госдуме прокомментировали законопроект о соблюдении тишины в ночное время

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал законопроект о соблюдении тишины в ночное время.
В Госдуме прокомментировали законопроект о соблюдении тишины в ночное время
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«Механизм реализации этого закона будет тот же, что и сейчас в регионах. А на федеральный уровень мы подняли этот закон, потому что он касается прав человека и должна быть единая концепция на всю страну», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, пока закон принят в первом чтении, с текстом продолжают работать.

«Во втором и третьем чтении будем принимать с учётом предложений регионов и правоприменительной практики, которая там сложилась», — отметил депутат.

Как добавил Фёдоров, после вступления закона в силу регионам нужно будет скорректировать своё местное законодательство в соответствии с федеральным.

«Что же касается наказания за нарушения тишины в ночное время, то в этом плане никаких поправок в имеющееся законодательство не планируется. Все штрафы прописаны в административном и других кодексах Российской Федерации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки к Жилищному кодексу. Согласно новой статье, собственник помещения в многоквартирном доме должен обеспечить соблюдение тишины в ночное время.

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