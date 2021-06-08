Госдума поддержала законопроект о соблюдении тишины в ночное время

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки к Жилищному кодексу. Согласно новой статье, собственник помещения в многоквартирном доме должен обеспечить соблюдение тишины в ночное время.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта», — говорится в сообщении.

Систематическое нарушение обязательств со стороны собственника — более двух раз за месяц — повлечёт за собой административную ответственность. К нарушению тишины при этом не относятся звуки жизнедеятельности человека — например, плач ребёнка, шаги или работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ранее предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития.