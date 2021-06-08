Госдума поддержала законопроект о соблюдении тишины в ночное время
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта», — говорится в сообщении.
Систематическое нарушение обязательств со стороны собственника — более двух раз за месяц — повлечёт за собой административную ответственность. К нарушению тишины при этом не относятся звуки жизнедеятельности человека — например, плач ребёнка, шаги или работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.
В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ранее предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития.