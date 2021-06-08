Госдума поддержала законопроект о соблюдении тишины в ночное время

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Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки к Жилищному кодексу. Согласно новой статье, собственник помещения в многоквартирном доме должен обеспечить соблюдение тишины в ночное время.
Госдума поддержала законопроект о соблюдении тишины в ночное время
  • Pixabay

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта», — говорится в сообщении.

Систематическое нарушение обязательств со стороны собственника — более двух раз за месяц — повлечёт за собой административную ответственность. К нарушению тишины при этом не относятся звуки жизнедеятельности человека — например, плач ребёнка, шаги или работы, связанные с обеспечением безопасности граждан. 

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ранее предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития.

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