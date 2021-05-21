В Госдуме предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития

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Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
В Госдуме предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития
  • © РИА Новости / Анастисия Гнединская

Законопроект 2016 года о бывших ведомственных общежитиях рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам. Такие дома есть в каждом городе страны, сказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Следующим шагом мы будем предлагать ввести упрощённый порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как манёвренный фонд. Мы готовим такую законодательную инициативу», — сообщил первый запред комитета Сергей Пахомов.

Манёвренный фонд — жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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