Сенатор Рукавишникова рассказала о штрафах за нарушение тишины в новом КоАП

В соответствии с новым проектом КоАП штраф за нарушение тишины в ночное время составит от одной до двух тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

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«Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить», — цитирует Рукавишникову РИА Новости. Отмечается, что для установления факта нарушения не потребуется специальных технических средств. «Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости либо кто-то затеял ночной ремонт», — объяснила она. Ранее сообщалось, что новый проект КоАП предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение ПДД.