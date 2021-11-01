Сенатор Рукавишникова рассказала о штрафах за нарушение тишины в новом КоАП

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В соответствии с новым проектом КоАП штраф за нарушение тишины в ночное время составит от одной до двух тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Сенатор Рукавишникова рассказала о штрафах за нарушение тишины в новом КоАП
  • © Zamir Usmanov
  • globallookpress.com

«Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить», — цитирует Рукавишникову РИА Новости.

Отмечается, что для установления факта нарушения не потребуется специальных технических средств.

«Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости либо кто-то затеял ночной ремонт», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что новый проект КоАП предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение ПДД.

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