Сенатор Рукавишникова рассказала о штрафах за нарушение тишины в новом КоАП
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«Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить», — цитирует Рукавишникову РИА Новости.
Отмечается, что для установления факта нарушения не потребуется специальных технических средств.
«Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости либо кто-то затеял ночной ремонт», — объяснила она.
Ранее сообщалось, что новый проект КоАП предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение ПДД.