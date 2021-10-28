Новый проект КоАП предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение ПДД

В соответствии с новым проектом КоАП, разработанным Министерством юстиции России, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.

«В проект нового КоАП включён состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьёзных нарушений ПДД», — цитирует ТАСС сообщение Минюста.

Также уточняется, что повышение штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП не предусмотрено. Наказание будет ужесточено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при перевозке детей.

«Санкции за нарушение правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами, за исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет», — отметили в Минюсте.

Ранее Минтранс и МВД предложили ввести в России новые дорожные знаки, в частности для обозначения мест зарядки электромобилей, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.