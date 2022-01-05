Учёный Токарев назвал снижение иммунитета главной опасностью омикрон-варианта COVID-19
- РИА Новости
«В результате эволюции «омикрон» начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ», — заявил он.
Учёный пояснил, что при этом иммунокомпетентные клетки в некоторой степени теряют свою эффективность.
Токарев также добавил, что омикрон-штамм заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.