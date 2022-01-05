Экипаж судна «Григорий Ловцов» эвакуировали вертолётом
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«В результате высоко профессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Отмечается, что моряков доставили в Николаевск-на-Амуре.
Также сообщается, что медицинская помощь эвакуированным не требуется.
Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море.