Экипаж судна «Григорий Ловцов» эвакуировали вертолётом

Спасатели МЧС России эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов» в Охотском море при помощи вертолёта.

«В результате высоко профессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Отмечается, что моряков доставили в Николаевск-на-Амуре.

Также сообщается, что медицинская помощь эвакуированным не требуется.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море.