СК проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море
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«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит ТАСС сообщение.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море.
Позднее в Росморречфлоте рассказали подробности сложившейся ситуации.