СК проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море

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Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
СК проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море
  • ©ГУ МЧС по Хабаровскому краю

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит ТАСС сообщение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов»  подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море.

Позднее в Росморречфлоте рассказали подробности сложившейся ситуации.

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