СК проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

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«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит ТАСС сообщение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море. Позднее в Росморречфлоте рассказали подробности сложившейся ситуации.



