В Росморречфлоте рассказали о ситуации с подавшим сигнал бедствия судном в Охотском море
- РИА Новости
«Судно частного судовладельца… Попало в ледовое сжатие в Охотском море. Капитан дал сигнал бедствия с просьбой снять экипаж, поскольку опасается за безопасность людей. Южно-Сахалинск нас координирует», — цитирует ведомство РИА Новости.
В Росморречфлоте подтвердили данные о том, что на борту находятся восемь человек, а также уточнили, что судно перевозило внедорожник.
В ведомстве надеются, что вертолёт, который должен забрать экипаж, справится с этим в рамках одного полёта.
«Пока решается вопрос с организацией этого вертолёта», — пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море.