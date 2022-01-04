В Росморречфлоте рассказали о ситуации с подавшим сигнал бедствия судном в Охотском море

В Росморречфлоте заявили, что грузовое судно «Григорий Ловцов», подавшее сигнал бедствия в Охотском море, попало в ледовое сжатие.

«Судно частного судовладельца… Попало в ледовое сжатие в Охотском море. Капитан дал сигнал бедствия с просьбой снять экипаж, поскольку опасается за безопасность людей. Южно-Сахалинск нас координирует», — цитирует ведомство РИА Новости.

В Росморречфлоте подтвердили данные о том, что на борту находятся восемь человек, а также уточнили, что судно перевозило внедорожник.

В ведомстве надеются, что вертолёт, который должен забрать экипаж, справится с этим в рамках одного полёта.

«Пока решается вопрос с организацией этого вертолёта», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море.