Грузовое судно в Охотском море подало сигнал бедствия

Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море. Об этом заявили в МЧС России.

«В результате льдообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа (восемь человек), пострадавших нет», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что вертолёт со спасателями уже готовится к вылету.

В июле капитан украинского судна, которое находилось в Чёрном море, сообщил об отказе двигателя. По его словам, судно оказалось обесточено и находилось в дрейфе. Ему на помощь был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.