Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Воронеже

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Двое детей и девять взрослых пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с бетонным ограждением в Воронеже.
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Воронеже
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На Московском проспекте произошло столкновение маршрутного автобуса с бетонным ограждением. По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе двое детей», — сказал собеседник.

Уточняется, что всего в автобусе находились 15 человек.

Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. 

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