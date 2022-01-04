Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Воронеже

Двое детей и девять взрослых пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса с бетонным ограждением в Воронеже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На Московском проспекте произошло столкновение маршрутного автобуса с бетонным ограждением. По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе двое детей», — сказал собеседник.

Уточняется, что всего в автобусе находились 15 человек.

Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.