Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Миллеровском районе Ростовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 10 км восточнее населённого пункта Мальчевская столкнулись грузовая автомашина и легковушка», — рассказал собеседник, добавив, что в аварии погибли четыре человека.

Отмечается, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.