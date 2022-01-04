Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

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Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Миллеровском районе Ростовской области.
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 10 км восточнее населённого пункта Мальчевская столкнулись грузовая автомашина и легковушка», — рассказал собеседник, добавив, что в аварии погибли четыре человека.

Отмечается, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

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