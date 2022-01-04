Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В 10 км восточнее населённого пункта Мальчевская столкнулись грузовая автомашина и легковушка», — рассказал собеседник, добавив, что в аварии погибли четыре человека.
Отмечается, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.