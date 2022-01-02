Семь человек пострадали в ДТП в Кировской области

В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

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РИА Новости