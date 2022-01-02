Семь человек пострадали в ДТП в Кировской области
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- РИА Новости
По предварительным данным, авария произошла 2 января около 09:10 мск в Орловском районе Кировской области, на 341-м километре федеральной трассы «Вятка». Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и BMW.
«В результате происшествия (травмированы. — RT) водитель и пассажир Chevrolet Lacetti», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, водитель и четыре несовершеннолетних пассажира автомобиля BMW также получили травмы.
Ранее в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Канашском районе Чувашии пострадали пять человек, в том числе ребёнок.