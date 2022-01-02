Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чувашии
- РИА Новости
«В результате автоаварии пострадали пять человек: водитель Ford, а также 45-летний мужчина, управлявший кроссовером, и его пассажиры — 41-летняя женщина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.
Позднее в МВД подтвердили гибель пяти человек.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.