Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чувашии

В результате аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Канашском районе Чувашии пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В результате автоаварии пострадали пять человек: водитель Ford, а также 45-летний мужчина, управлявший кроссовером, и его пассажиры — 41-летняя женщина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.

Позднее в МВД подтвердили гибель пяти человек.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.