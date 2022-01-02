По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

РИА Новости

«На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД «Скопинский» по факту ДТП по 264-й статье УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области. Позднее в МВД подтвердили гибель пяти человек.