По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбуждено уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД «Скопинский» по факту ДТП по 264-й статье УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.

Позднее в МВД подтвердили гибель пяти человек.

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