В ДТП в Башкирии погибли три человека

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии три человека погибли и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В ДТП в Башкирии погибли три человека
  • РИА Новости

Отмечается, что на трассе Уфа — Янаул около города Благовещенска столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Mitsubishi Pajero.

«В результате ДТП погибли три человека, в том числе девятилетний ребёнок, пострадали ещё трое, они направлены в больницу Уфы», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

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