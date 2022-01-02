В ДТП в Башкирии погибли три человека
- РИА Новости
Отмечается, что на трассе Уфа — Янаул около города Благовещенска столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Mitsubishi Pajero.
«В результате ДТП погибли три человека, в том числе девятилетний ребёнок, пострадали ещё трое, они направлены в больницу Уфы», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Ранее стало известно, что при столкновении двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.