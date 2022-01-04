Суд в Подмосковье арестовал двух фигурантов дела об отравлении трёх человек алкоголем
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«Суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года», — сообщается в Telegram-канале подмосковного надзорного органа.
Уточняется, что на аналогичный срок суд заключил под стражу ещё одного фигуранта этого уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Подмосковье три человека скончались в результате отравления алкоголем.
Позднее следствие задержало двух жителей Подмосковья по делу о гибели трёх человек в результате отравления алкоголем.