Суд в Подмосковье арестовал двух фигурантов дела об отравлении трёх человек алкоголем

В подмосковной Балашихе арестовали двух обвиняемых по делу о сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлёкшей смерть трёх человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года», — сообщается в Telegram-канале подмосковного надзорного органа.

Уточняется, что на аналогичный срок суд заключил под стражу ещё одного фигуранта этого уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Подмосковье три человека скончались в результате отравления алкоголем.

Позднее следствие задержало двух жителей Подмосковья по делу о гибели трёх человек в результате отравления алкоголем.