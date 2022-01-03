В подмосковной Балашихе три человека скончались в результате отравления алкоголем

В подмосковной Балашихе три человека, предположительно, насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть трёх человек (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 2 января в одной из квартир Балашихи было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый.

В ходе осмотра места следователи изъяли канистру со спиртосодержащей продукцией.

Кроме того, из другой квартиры госпитализированы ещё двое человек, которые впоследствии скончались. В результате осмотра их квартиры также были изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводятся допросы и осмотры, выясняются место приобретения и поставщик алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в производстве крупных партий нелегального алкоголя.