В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в крупном производстве нелегального алкоголя

В Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в производстве крупных партий нелегального алкоголя.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Производство было организовано в Сосновском районе.

«По версии следствия, члены ОПГ с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года изготавливали спиртное в арендованных помещениях. Используя чужие товарные знаки, члены группировки выпускали контрафактный коньяк, водку и бренди. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 30,3 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Деятельность ОПГ была пресечена полицейскими в Магнитогорске.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх фигурантов. Уголовное дело передано для рассмотрения в районный суд.

В октябре сообщалось, что сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада с 11 т контрафактного алкоголя.