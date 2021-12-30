В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в крупном производстве нелегального алкоголя
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Производство было организовано в Сосновском районе.
«По версии следствия, члены ОПГ с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года изготавливали спиртное в арендованных помещениях. Используя чужие товарные знаки, члены группировки выпускали контрафактный коньяк, водку и бренди. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 30,3 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Деятельность ОПГ была пресечена полицейскими в Магнитогорске.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх фигурантов. Уголовное дело передано для рассмотрения в районный суд.
В октябре сообщалось, что сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада с 11 т контрафактного алкоголя.