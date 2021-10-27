В ХМАО полиция обнаружила 11 тонн контрафактного алкоголя

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Сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада с 11 т контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
В ХМАО полиция обнаружила 11 тонн контрафактного алкоголя
  • РИА Новости

«Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре при содействии коллег из территориальных подразделений полиции выявлены факты незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий на территории Сургута и Нефтеюганска», — сообщило «МВД Медиа».

Сотрудники полиции изъяли более 11 т контрафактного алкоголя.

«Из незаконного оборота изъято более 14 тыс. бутылок с крепким алкоголем и около 750 бутылок спиртосодержащей жидкости, а также свыше 33 500 пачек сигарет», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

Ранее в Санкт-Петербурге полиция ликвидировала производство контрафактного алкоголя.

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