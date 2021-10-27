В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала производство контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции Петербурга изъяли около 4 тыс. литров этилового спирта и более 500 бутылок готовой продукции из нелегального цеха по производству алкоголя.

«В ходе обыска оперативники изъяли около 4 тыс. литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, стеклотару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости», — сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незаконное производство было размещено в двух гаражах одного из гаражных кооперативов города.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

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