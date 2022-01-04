Вирусолог Малышев рассказал, как проходить диспансеризацию после COVID-19

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что для прохождения диспансеризации после перенесённой коронавирусной инфекции пациенту нужно обратиться к своем лечащему врачу, который определит спектр необходимых обследований.

Об этом вирусолог рассказал в беседе с URA.RU.

«Для того чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться к своему лечащему врачу, он распишет, каких специалистов необходимо посетить. Обследование может быть длительным, всё зависит от того, какие органы поражены. Чаще всего после коронавируса страдают органы дыхания, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Для прохождения диспансеризации работодатель должен предоставить сотруднику один день. Если пациенту потребуются более углублённые обследования, то ему будет выдан больничный лист», — объяснил Малышев.

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