Диетолог Белоусова дала советы по питанию между Новым годом и Рождеством

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Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова дала советы по питанию между Новым годом и Рождеством.
Диетолог Белоусова дала советы по питанию между Новым годом и Рождеством
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«Между Новым годом и Рождеством есть несколько дней, когда можно дать себе прийти в форму и разгрузиться. В разгрузочные дни не надо голодать ни в коем случае, это может быть творог, рис или компот из сухофруктов, либо даже лёгкий «рыбный день», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, питаться желательно пять-семь раз в день, чтобы помочь организму прийти в себя.

Как отметила Белоусова, по возможности желательно сделать фруктовый разгрузочный день, причём подойдут любые фрукты, кроме бананов.

Ранее детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника. Дети» Ольга Луканова в беседе с газетой «Известия» рассказала, как организовать новогодний стол для детей.

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