Доктор биологических наук Семёнов напомнил о важности соблюдения мер безопасности в пандемию

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Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов напомнил о важности соблюдения мер безопасности во время пандемии коронавируса.
Доктор биологических наук Семёнов напомнил о важности соблюдения мер безопасности в пандемию
  • ©Luis Alvarez
  • Gettyimages.ru

«Не допускать скопления людей важно как в помещениях, так и на улице», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, имеет значение дистанция, на которой люди разговаривают, а также то, правильно ли на них надеты маски.

«Рациональное зерно в том, чтобы умеренно, без фанатизма, соблюдать основы гигиены. Пришли вы с улицы — помойте руки, прежде чем хвататься за лицо. Мойте продукты нефасованные, овощи, фрукты. В этом нет ничего плохого, это полезно и тоже работает против коронавируса», — цитирует Семёнова kp.ru.

Ранее Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

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