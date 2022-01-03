В Оренбургской области выявили 112 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 112 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 108 340 жителей. Выписаны 96 599 человек, в том числе 324 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 16 343 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.