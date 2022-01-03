В Белгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Белгородской области зафиксировали 139 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 170 жителей.
В Белгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • ©Longhua Liao
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В стационарах лечится 1171 пациент, амбулаторно — 5293. На самоизоляции находятся 9702 жителя.

Вакцинацию прошёл 1 019 541 человек, оба компонента вакцины поставили 928 504 жителя.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 16 343 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

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