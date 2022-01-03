В Татарстане подтвердили 95 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 95 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 95 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 42 985. Выписаны 36 532 человека, в том числе 19 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выздоровели 160 жителей.

Вакцинацию в регионе прошли 671 110 человек, из них 517 058 получили второй компонент вакцины. Ещё 115 717 жителей поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

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