В Кемеровской области зарегистрировали 280 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области зарегистрировали 280 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 334 жителя.
В Кемеровской области зарегистрировали 280 случаев COVID-19 за сутки
  • ©seksan Mongkhonkhamsao
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 86 126 человек, выписаны 77 346.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 6829 жителей.

Также стало известно, что в Крыму выявили 90 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Вылечились 74 человека.

Общее число заболевших в республике достигло 127 160, выздоровевших — 118 578.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

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