В Иркутской области выявили 304 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 304 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 158 145 жителей. В настоящее время на лечении в больницах находятся 2245 пациентов.

Выздоровели 142 136 человек, в том числе 1216 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области закупили десять кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями дыхательных путей. Техника предназначена для моноинфекционного госпиталя, развёрнутого на базе Боровской участковой больницы, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«Использование этого оборудования позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления пациентов с заболеваниями лёгких, которые являются наиболее частыми осложнениями при новой коронавирусной инфекции», — заявил главврач ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Мигран Мартиросян.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.