Терапевт Чернышова рассказала о возможном вреде пассивного отдыха в праздники

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о возможном вреде пассивного отдыха в праздники.
Терапевт Чернышова рассказала о возможном вреде пассивного отдыха в праздники
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что из-за постоянных застолий может сбиться режим питания, что приводит к набору веса.

«Для того, чтобы избежать накопления лишних калорий в запас, их нужно активно тратить. Если этого не делать, то калории накапливаются, и от них будет трудно избавиться», — пояснила врач.

Чернышова советует активно отдыхать, заниматься физкультурой и зимними играми.

«Нужно выходить на улицу и дышать воздухом. Ещё лучше в парке или в лесу, там, где действительно много кислорода. Нужно тренировать лёгкие, чтобы потом продуктивно работать, мозг должен получать достаточно кислорода», — сказала она.

Врач также рекомендует соблюдать режим сна и бодрствования.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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