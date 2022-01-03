В Минздраве Омской области рассказали о состоянии отравившихся парами хлора детей
- РИА Новости
«Состояние не угрожает жизни детей и подростков, оказавшихся в указанном развлекательном центре. Некоторые из них будут выписаны сегодня, некоторые, по прогнозам медиков, в течение двух дней», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Омске девять детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора.
Следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.