В Минздраве Омской области рассказали о состоянии отравившихся парами хлора детей

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В Министерстве здравохранения Омской области прокомментировали состояние девяти детей, госпитализированных с отравлением парами хлора.
В Минздраве Омской области рассказали о состоянии отравившихся парами хлора детей
  • РИА Новости

«Состояние не угрожает жизни детей и подростков, оказавшихся в указанном развлекательном центре. Некоторые из них будут выписаны сегодня, некоторые, по прогнозам медиков, в течение двух дней», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Омске девять детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора.

Следствие возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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