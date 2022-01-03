В Омске девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора

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В Омске прокуратура начала проверку по факту госпитализации девяти детей с подозрением на отправление парами хлора после посещения спортивно-оздоровительного центра.

«Прокуратурой Кировского округа города Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в городе Омске», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В расследовании принимает участие окружной прокурор Дмитрий Назаров.

Ранее стало известно, что при отравлении угарным газом в жилом доме в Самарской области погибли три человека.

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