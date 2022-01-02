При отравлении угарным газом в жилом доме в Самарской области погибли три человека
- РИА Новости
«В населенном пункте Старая Таволжанка от отравления угарным газом в частном жилом доме погибли три человека», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
По его словам, обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливает следственно-оперативная группа.
31 декабря сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления неизвестным веществом в квартире в Казани.