При отравлении угарным газом в жилом доме в Самарской области погибли три человека

В результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области погибли три человека.

«В населенном пункте Старая Таволжанка от отравления угарным газом в частном жилом доме погибли три человека», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

По его словам, обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливает следственно-оперативная группа.

31 декабря сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления неизвестным веществом в квартире в Казани.