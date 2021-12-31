Четыре человека отравились неизвестным веществом в Казани

Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления неизвестным веществом в квартире в Казани. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Ночью 30 декабря от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении четырех человек (в том числе двое детей) в квартире дома по адресу: г. Казань, Кировский район, ул. Мулланура Вахитова, д. 8», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в результате отравления неизвестным веществом пострадали женщины 1952 и 1977 годов рождения, также в больницу попали две девочки 2009 и 2013 годов рождения.

Ранее семья из трёх человек отравилась угарным газом в Ивановской области, двое человек погибли.