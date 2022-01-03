В Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора

Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, после отдыха в одной из саун Омска девять детей в возрасте от трёх до 13 лет доставили в больницу с недомоганием.

Ранее стало известно, что в Омске девять детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора.

Прокуратура организовала проверку.