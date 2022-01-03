В Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора
- РИА Новости
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По предварительным данным, после отдыха в одной из саун Омска девять детей в возрасте от трёх до 13 лет доставили в больницу с недомоганием.
Ранее стало известно, что в Омске девять детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора.
Прокуратура организовала проверку.