В Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора

Короткая ссылка
Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.
В Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, после отдыха в одной из саун Омска девять детей в возрасте от трёх до 13 лет доставили в больницу с недомоганием.

Ранее стало известно, что в Омске девять детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора.

Прокуратура организовала проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить