Гинцбург рассказал о влиянии переохлаждения на иммунитет
«Переохлаждение стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов и делает организм более чувствительным к внутренним и внешним патогенам», — рассказал он в беседе с ТАСС.
По его словам, во время переохлаждения система интерферона и прочих врождённых механизмов иммунитета ослабевает.
«Поэтому та концентрация патогенов, которые в норме человек переносит незаметно, может вызвать инфекционный процесс», — объяснил учёный.
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