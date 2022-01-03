Гинцбург рассказал о влиянии переохлаждения на иммунитет

Короткая ссылка
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переохлаждение делает организм человека более подверженным различным заболеваниям, в том числе коронавирусу.

«Переохлаждение стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов и делает организм более чувствительным к внутренним и внешним патогенам», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, во время переохлаждения система интерферона и прочих врождённых механизмов иммунитета ослабевает.

«Поэтому та концентрация патогенов, которые в норме человек переносит незаметно, может вызвать инфекционный процесс», — объяснил учёный.

Ранее заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко предупредил  россиян, что зимние холода могут негативно отразиться на состоянии дыхательных путей.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19, в том числе о переохлаждении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить