Гинцбург рассказал о влиянии переохлаждения на иммунитет

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переохлаждение делает организм человека более подверженным различным заболеваниям, в том числе коронавирусу.

«Переохлаждение стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов и делает организм более чувствительным к внутренним и внешним патогенам», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, во время переохлаждения система интерферона и прочих врождённых механизмов иммунитета ослабевает.

«Поэтому та концентрация патогенов, которые в норме человек переносит незаметно, может вызвать инфекционный процесс», — объяснил учёный.

Ранее заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко предупредил россиян, что зимние холода могут негативно отразиться на состоянии дыхательных путей.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19, в том числе о переохлаждении.