Врач Карабиненко напомнил о негативном влиянии холодного воздуха на здоровье

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Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко предупредил россиян, что зимние холода могут негативно отразиться на состоянии дыхательных путей.
Врач Карабиненко напомнил о негативном влиянии холодного воздуха на здоровье
  • Pixabay

«Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре -20...-25 °С практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затруднённое дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам Карабиненко, уменьшить риск переохлаждения можно, например, с помощью шарфа, закрывая им нос и рот во время пребывания на улице.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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