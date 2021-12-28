Врач Карабиненко напомнил о негативном влиянии холодного воздуха на здоровье

Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко предупредил россиян, что зимние холода могут негативно отразиться на состоянии дыхательных путей.

«Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре -20...-25 °С практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затруднённое дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам Карабиненко, уменьшить риск переохлаждения можно, например, с помощью шарфа, закрывая им нос и рот во время пребывания на улице.

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