В Минпросвещения подготовят рекомендации по построению идеальной школы

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что ведомство подготавливает рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа.

«Мы готовим рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа», — рассказал министр в беседе с «Известиями».

По его словам, они коснутся учебных программ, кружков, спортивных секций, системы оплаты труда, «белого интернета» и проведение родительских собраний.

Кравцов подчеркнул, что в 2022 году эти рекомендации будут направлены в регионы.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что создание «белого интернета» в российских школах является одним из способов обеспечения безопасности учащихся.