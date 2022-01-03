В Минпросвещения подготовят рекомендации по построению идеальной школы

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Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что ведомство подготавливает рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа.

«Мы готовим рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа», — рассказал министр в беседе с «Известиями».

По его словам, они коснутся учебных программ, кружков, спортивных секций, системы оплаты труда, «белого интернета» и проведение родительских собраний.

Кравцов подчеркнул, что в 2022 году эти рекомендации будут направлены в регионы.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что создание «белого интернета» в российских школах является одним из способов обеспечения безопасности учащихся.

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