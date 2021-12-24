В Минпросвещения назвали «белый интернет» способом обеспечения безопасности в школах

Создание «белого интернета» в российских школах является одним из способов обеспечения безопасности учащихся. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Дополнительные усилия мы прикладываем в первую очередь в направление «белого интернета». Потому что оттуда, конечно, может много идти негатива, непроверенной информации», — приводит РИА Новости его слова.

Кравцов отметил, что в так называемом «белом интернете» информация будет отображаться в соответствии с возрастом ребёнка.

«Не будет негативного контента, который сможет повлечь какие-то обстоятельства», — подытожил министр.

Ранее Кравцов заявил, что во всех школах России исполняются требования по антитеррористической безопасности.