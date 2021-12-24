Глава Минпросвещения заявил о выполнении мер антитеррористической безопасности в школах

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что во всех школах России исполняются требования по антитеррористической безопасности.
Глава Минпросвещения заявил о выполнении мер антитеррористической безопасности в школах
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Обязательно все те школы, которые входят в программу капитального ремонта, они проходят — и дополнительные средства выделяются — проверку на антитеррористическую безопасность», — приводит ТАСС его слова.

Кравцов добавил, что на основании проверки всех школ требования по антитеррористической безопасности максимально исполняются.

Ранее стало известно, что прокуроры проверят обеспечение безопасности во всех негосударственных образовательных учреждениях Подмосковья

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