Прокуроры проверят все негосударственные образовательные учреждения в Подмосковье

Прокуроры проверят обеспечение безопасности во всех негосударственных образовательных учреждениях Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что сотрудники надзорного органа проверят вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала учреждений, а также организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил, что в школах и детсадах Московской области провели 16 тыс. проверок с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».