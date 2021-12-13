Прокуроры проверят все негосударственные образовательные учреждения в Подмосковье

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Прокуроры проверят обеспечение безопасности во всех негосударственных образовательных учреждениях Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры проверят все негосударственные образовательные учреждения в Подмосковье
  • РИА Новости

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что сотрудники надзорного органа проверят вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала учреждений, а также организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил, что в школах и детсадах Московской области провели 16 тыс. проверок с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

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