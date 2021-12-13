Прокуроры проверят все негосударственные образовательные учреждения в Подмосковье
- РИА Новости
«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что сотрудники надзорного органа проверят вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала учреждений, а также организацию охраны и соблюдение пропускного режима.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил, что в школах и детсадах Московской области провели 16 тыс. проверок с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».