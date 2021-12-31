Скворцова: российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать в 2022 году

Короткая ссылка
Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.
Скворцова: российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать в 2022 году
  • AP

Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в интервью каналу «Россия 24».

По её словам, отчёт планируется подать до конца текущего года.

«Если говорить, чтобы всё было, — это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца I квартала», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить