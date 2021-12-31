Скворцова: российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать в 2022 году

Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в интервью каналу «Россия 24».

По её словам, отчёт планируется подать до конца текущего года.

«Если говорить, чтобы всё было, — это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца I квартала», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно.