Скворцова: российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать в 2022 году
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Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в интервью каналу «Россия 24».
По её словам, отчёт планируется подать до конца текущего года.
«Если говорить, чтобы всё было, — это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца I квартала», — цитирует её ТАСС.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно.