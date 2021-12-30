Глава Минздрава Мурашко назвал достаточными запасы вакцины от коронавируса в регионах

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно.
Глава Минздрава Мурашко назвал достаточными запасы вакцины от коронавируса в регионах
  • РИА Новости

«Вакцинация является эффективной защитой как против штамма «дельта», так и против штамма «омикрон». Запасов вакцины в регионах достаточно», — сказал Мурашко.

Его слова, как пишет РИА Новости, приводит оперштаб.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT по итогам поездки специалистов в ЮАР выразила мнение, что российские вакцины смогут защищать от тяжёлого течения заболевания в случае инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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