Глава Минздрава Мурашко назвал достаточными запасы вакцины от коронавируса в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно.

«Вакцинация является эффективной защитой как против штамма «дельта», так и против штамма «омикрон». Запасов вакцины в регионах достаточно», — сказал Мурашко.

Его слова, как пишет РИА Новости, приводит оперштаб.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT по итогам поездки специалистов в ЮАР выразила мнение, что российские вакцины смогут защищать от тяжёлого течения заболевания в случае инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.