Эпидемиолог Пшеничная высказалась о действии российских вакцин против «омикрона»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT по итогам поездки специалистов в ЮАР выразила мнение, что российские вакцины смогут защищать от тяжёлого течения заболевания в случае инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Она рассказала, что в ЮАР применяется несколько вакцин.

«Это и AstraZeneca, и CoronaVac, и Pfizer, и Johnson & Johnson — после любой из них тяжёлых случаев заболевания COVID-19 не отмечалось», — отметила Пшеничная.

Специалист добавила, что «это говорит о том, что все вакцины защищают от тяжёлого течения болезни, вызванной «омикроном»

«Думаю, что российские вакцины будут действовать точно так же. Потому что в ЮАР сейчас применяются самые разные типы вакцин: и на основе аденовекторов, и мРНК-вакцины, и «убитые» цельновирионные вакцины», — сказала она.

По словам Пшеничной, в связи с этим полученные в ЮАР результаты вполне можно экстраполировать и на российские препараты.

«И те, кто переболел коронавирусом раньше, и те, кто был вакцинирован, — все эти пациенты переносят коронавирус штамма «омикрон» легко, в амбулаторных условиях», — отметила специалист.

Также Пшеничная в интервью RT рассказала о совместной работе с российскими коллегами в Южно-Африканской Республике на фоне выявления омикрон-штамма коронавируса.

Кроме того, она заявила, что омикрон-штамм в пять-семь раз заразнее классических штаммов коронавируса.